Nasce la lista nel nome della Terra con un ticket uomo-donna. E deMa non c’è (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Grande assente deMa. Non ci sono rappresentanti del movimento del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris all’Assemblea pubblica indetta da Stop Biocidio che si sta tenendo in queste ore sul lungomare di San Giovanni a Teduccio. Né ci saranno, come fanno sapere gli attivisti, alla prossima conferenza stampa annunciata per venerdì ed in cui sarà presentato il candidato presidente della lista ambientalista. “deMa ci sta ancora pensando”, ripetono gli attivisti. Poca partecipazione per il secondo evento dopo quello di lancio a Taverna del Re. Location anche stavolta in un luogo simbolo del fallimento della politica e della devastazione ambientale in Campania: la spiaggia nel cuore di ... Leggi su anteprima24

L'ex presidente di Rfi e gli altri due imputati erano stati condannati in primo grado per le presunte mazzette sulla "rete digtale" siciliana La Corte d’Appello di Palermo, prima sezione penale, presi ...

Gabriele Bianchi, consigliere regionale toscano, candidato alle prossime elezioni con la lista Svolta!, esprime la propria preoccupazione in merito alla gestione delle scuole e alla tornata elettorale ...

