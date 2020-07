MotoGp – Vinales promette spettacolo: “farò di tutto per battagliare per la vittoria” (Di martedì 14 luglio 2020) Domenica si corre il primo Gp della stagione di MotoGp: i piloti si sfidano a Jerez de la Frontera dopo lo stop coronavirus. Eccitati all’idea di tornare a battagliare, i campioni delle due ruote sono motivatissimi e pronti per regalare al pubblico da casa un grande spettacolo. Mirco Lazzari gp/Getty Images“Sono così felice che l’attesa sia finita! Abbiamo concluso i test invernali in modo positivo. Ho fatto una buona pre-season, perché ero calmo e avevo un buon ritmo sia nei test della Malesia che in quelli del Qatar, quindi penso che arriverò qui in buona forma. Ma Jerez è un tipo di tracciato molto diverso, quindi dovremo vedere domani com’è la situazione attuale. Non vedo l’ora di tornare in sella, a tutto gas e avere quel “feeling di ... Leggi su sportfair

SAABGU : RT @corsedimoto: VALENTINO ROSSI adesso è fatta: firma un 1+1 con Yamaha, verrà gestito da Petronas e avrà la M1 ufficiale identica a Maver… - elwashikleins : RT @corsedimoto: VALENTINO ROSSI adesso è fatta: firma un 1+1 con Yamaha, verrà gestito da Petronas e avrà la M1 ufficiale identica a Maver… - Cotentino46 : RT @corsedimoto: VALENTINO ROSSI adesso è fatta: firma un 1+1 con Yamaha, verrà gestito da Petronas e avrà la M1 ufficiale identica a Maver… - dieguito82 : RT @corsedimoto: VALENTINO ROSSI adesso è fatta: firma un 1+1 con Yamaha, verrà gestito da Petronas e avrà la M1 ufficiale identica a Maver… - comeH2O : RT @corsedimoto: VALENTINO ROSSI adesso è fatta: firma un 1+1 con Yamaha, verrà gestito da Petronas e avrà la M1 ufficiale identica a Maver… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Vinales MotoGp, Viñales ringrazia Valentino Rossi Virgilio Sport MotoGP al via fra calendario small, mercato anticipato e... 3 uomini all'attacco di Marquez

Pronti all'azione. Dopo la falsa partenza del Qatar, dove hanno corso solo Moto2 e Moto3, la MotoGP è pronta a presentarsi ai nastri di partenza del mondiale 2020 stravolto dalla pandemia del Covid-19 ...

Orario MotoGP, GP Spagna 2020: programma tv prove libere, qualifiche e gara. Guida DAZN e Sky, differite TV8

Nel weekend del 17-19 luglio andrà in scena il GP di Spagna 2020, prima tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Sarà il tracciato iberico a ospitare l’inizio ...

Pronti all'azione. Dopo la falsa partenza del Qatar, dove hanno corso solo Moto2 e Moto3, la MotoGP è pronta a presentarsi ai nastri di partenza del mondiale 2020 stravolto dalla pandemia del Covid-19 ...Nel weekend del 17-19 luglio andrà in scena il GP di Spagna 2020, prima tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Sarà il tracciato iberico a ospitare l’inizio ...