Maurizio Costanzo a TvBlog: S'è fatta notte ed il traino? Evviva Fabio Fazio e Franco Di Mare (Di martedì 14 luglio 2020) Si è chiusa ieri sera questa stagione di S'è fatta notte, il talk show diretto e condotto da Maurizio Costanzo nella terza serata del lunedì di Rai1. Il programma si chiude con una media in questo 2020 che sfiora l'8% di share, anche se l'ultima puntata andata in onda ieri sera ha ottenuto l'ascolto più basso, ovvero il 5,66% di share, più o meno l'ascolto della puntata precedente. Abbiamo chiesto a Costanzo di commentare questa edizione del popolare talk show notturno di Rai1. Partiamo dunque da un commento generale, come è andata questa stagione di S'è fatta notte ?Maurizio Costanzo a TvBlog: ... Leggi su blogo

Adriano52611865 : @Misurelli77 E Maurizio Costanzo gli faceva anche campagne a favore. Dovevamo confinarli a S.Elena , perché le resp… - ludagreco : Le tue frecciatine sono più inutili della collana di Maurizio Costanzo ???? - sinesteticoo : @bisciahadid Raccomandato da Maurizio Costanzo - la_stordita : RT @AndreaInterNews: Chi non vota Alexis Sanchez non è figlio di Maria o probabilmente nemmeno di Maurizio Costanzo. - 75simonetta : RT @Riccardo_Bocca: Bella, oggi su @Libero_official, la recensione-segnalazione di #TemptationIsland scritta da Maurizio Costanzo. Soprattu… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo Lorella Cuccarini, voci pazzesche in Rai? Maurizio Costanzo: "Sarebbe fantastico" Liberoquotidiano.it Maurizio Costanzo a TvBlog: S'è fatta notte ed il traino? Evviva Fabio Fazio e Franco Di Mare

Si è chiusa ieri sera questa stagione di S'è fatta notte, il talk show diretto e condotto da Maurizio Costanzo nella terza serata del lunedì di Rai1. Il programma si chiude con una media in questo 202 ...

Temptation Island con Alessia Marcuzzi da settembre su Canale5, ci saranno coppie Vip e Nip

Temptation Island andrà in onda in una doppia edizione anche nel 2020. Mediaset ha confermato che, a partire da settembre, tornerà in tv la versione condotta da Alessia Marcuzzi, questa volta con copp ...

Si è chiusa ieri sera questa stagione di S'è fatta notte, il talk show diretto e condotto da Maurizio Costanzo nella terza serata del lunedì di Rai1. Il programma si chiude con una media in questo 202 ...Temptation Island andrà in onda in una doppia edizione anche nel 2020. Mediaset ha confermato che, a partire da settembre, tornerà in tv la versione condotta da Alessia Marcuzzi, questa volta con copp ...