Lopalco a TPI: “Immagino che Emiliano mi candidi perché sa delle mie capacità politiche” (Di martedì 14 luglio 2020) Pierluigi Lopalco è l’epidemiologo nominato dal governatore pugliese Michele Emiliano a capo della task force sanitaria anti-Covid che correrà con il presidente uscente alle prossime elezioni regionali, in programma per il prossimo 20-21 settembre. Da responsabile per le emergenze epidemiologiche in Puglia, la sua regione, a aspirante consigliere di centro sinistra, il passo sembra essere stato estremamente breve. E sarebbe stato favorito, secondo alcuni, dall’estrema visibilità di cui lo stesso Lopalco e molti altri scienziati hanno goduto nel corso della pandemia. Ma a TPI il docente di igiene dell’Università di Pisa dichiara di non essere stato spinto, nella scelta, dalla “fama di visibilità”, quanto piuttosto dalla voglia di rendere più longevo e approfondito il ... Leggi su tpi

