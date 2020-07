L'impegno di Brembo nella Formula 1 (Di martedì 14 luglio 2020) L'impegno di Brembo nella Formula 1 2020 è più forte che mai. Archiviate le due prime gare in Austria, il Circus si appresta a spostarsi in Ungheria per il Gran Premio del prossimo weekend. Considerate tutte le misure restrittive per far ripartire la F1 nonostante il coronavirus, per le prime otto gare europee che si svolgeranno su sei circuiti, Brembo sta fornendo assistenza ai team attraverso il proprio Remote Garage, una soluzione già introdotta nelle scorse stagioni ma potenziata quest’anno a seguito delle disposizioni che sono state diffuse per il personale del paddock, con l’obiettivo di fornire comunque un servizio completo ed esaustivo ai team. Gli ingegneri che solitamente si recano in pista per monitorare le prestazioni degli impianti frenanti, opereranno da ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : impegno Brembo MotoGP 2020: Brembo, tutte le novità per i freni del mondiale MotoGP 2020 Motorbox MotoGP 2020

LE ALTRI CLASSI Notevole è l’impegno di Brembo anche negli altri due campionati del Motomondiale, costituiti da 15 team per la Moto2 e 16 team per la Moto3: l’azienda bergamasca fornisce il 100% dei ...

Nuova pinza Brembo GP4 per la MotoGP

Brembo fornirà per la quinta stagione consecutiva tutti i 22 piloti che parteciperanno al campionato di MotoGP, giunto alla sua 19° stagione. Da quando la classe MotoGP è stata introdotta nel 2002, ...

LE ALTRI CLASSI Notevole è l’impegno di Brembo anche negli altri due campionati del Motomondiale, costituiti da 15 team per la Moto2 e 16 team per la Moto3: l’azienda bergamasca fornisce il 100% dei ...Brembo fornirà per la quinta stagione consecutiva tutti i 22 piloti che parteciperanno al campionato di MotoGP, giunto alla sua 19° stagione. Da quando la classe MotoGP è stata introdotta nel 2002, ...