L’Equipe: Osimhen ha scelto Napoli, 81 milioni. Gattuso si abbassa lo stipendio pur di averlo (Di martedì 14 luglio 2020) L’Equipe non ha dubbi: Osimhen ha scelto Napoli. Il quotidiano sportivo francese dedica due pagine al calciomercato del Lille che in Francia chiamano Losc. I punti salienti sono che l’attaccante nigeriano ha chiesto al club di interrompere le trattative con Inter e Liverpool. Dopo una settimana di riflessione, la decisione è arrivata venerdì sera. E ieri sera la trattativa è proseguita in Sardegna in un vertice col presidente del club e Giuntoli, De Laurentiis era collegato telefonicamente. Per Osimhen c’erano i suoi nuovi agenti. Il costo del cartellino del nigeriano dovrebbe essere di 81 milioni di euro, di un milione superiore al trasferimento di Pépé all’Arsenal. Per averlo, scrive L’Equipe, Gattuso si ... Leggi su ilnapolista

