“Lei è fantastica”. Lorella Cuccarini, momento d’oro! Il futuro della conduttrice è sempre più roseo. Cosa è successo (Di martedì 14 luglio 2020) Lorella Cuccarini ha perso il timone de La vita in Diretta ma trova il sostegno pesantissimo di un maestro delle tv. E dire che gli ultimi giorni sono stati molto turbolenti. Alla fine della stagione televisiva, giunto il momento di lasciare il programma Lorella Cuccarini ha rivolto accuse inaspettate al co-conduttore Alberto Matano e, tra le tante posizioni assunte da staff e colleghi, non è ancora stato possibile fare chiarezza sulla vicenda. Adesso però, ritornata libera dal punto di vista professionale, pare che a Lorella Cuccarini non manchino nuove proposte. In questi giorni, nel gioco al rialzo delle associazioni, circolano voci secondo le quali sarebbe vicina allo Zecchino d’oro e, ben più clamoroso, a un nuovo ... Leggi su caffeinamagazine

