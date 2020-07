Lea Michele ricorda Naya Rivera e Cory Monteith su Instagram (Di martedì 14 luglio 2020) Lea Michele ricorda Naya Rivera e Cory Monteith su Instagram: la scomparsa dei due protagonisti di Glee è legata ad una misteriosa e incredibile coincidenza di date. Anche Lea Michele si unisce al cordoglio per la morte di Naya Rivera, e lo fa condividendo delle foto dell'attrice e del suo ex-fidanzato e collega di Glee Cory Monteith su Instagram. Nella serata di eri abbiamo appreso che è di Naya Rivera il corpo ritrovato nei fondali del Lago Piru, in California. La triste vicenda dell'attrice di GLee si conclude quindi nel più tragico dei modi, e per di più nel giorno dell'anniversario della morte di ... Leggi su movieplayer

Naya Rivera, recuperato il corpo: «Morta dopo aver salvato il figlio»

Riposa in pace, Naya», aggiunto Melissa Benoist, mentre Lea Michele, che nei giorni scorsi è stata attaccata sui social per essere rimasta in silenzio, ha ricordato Naya Rivera e Cory Monteith su ...

