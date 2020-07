Jonathan Bailey Si Suicida in Diretta Facebook Mentre 400 Persone Commentano Pregando di Non Farlo (Di martedì 14 luglio 2020) Jonathan Bailey era un attivista per la salute mentale di 50 anni, dopo aver annunciato la sua morte su Facebook è stato trovato senza vita a Newcastle-under-Lyme. Un dramma “moderno” è stato raccontato nelle pagine del quotidiano The Sun, Jonathan Bailey noto come Baz o Bazza, attivista per la salute mentale di 50 anni si è Suicidato dopo averlo annunciato in una Diretta Facebook. Poco dopo è stato trovato morto nel suo appartamento a Newcastle-under-Lyme in Inghilterra. Proprio nel colosso dei social-network l’uomo ha deciso di Farlo sapere ad oltre 400 Persone che hanno seguito lo streaming Pregandolo di non commettere il gesto, questi avrebbero ... Leggi su youreduaction

occhio_notizie : Il filmato è stato subito cancellato ma insorge la protesta -