Ingiuste detenzioni, a Napoli 129 casi e oltre 3 mln di euro di risarcimenti (Di martedì 14 luglio 2020) Quella delle Ingiuste detenzioni è diventata un’emergenza nazionale che si fa fatica ad arginare. Il caso viene sollevato dal deputato Antonino Monaco che, in una lettera inviata a Csm a ministero della Giustizia, evidenzia come la situazione sia ormai fuori controllo. Nel 2019 il primato del numero di ordinanze di riparazione spetta a Napoli, con 129 casi contro i 113 dell’anno precedente e risarcimenti per un ammontare complessivo di 3 milioni e 200mila euro. “Nel 2018 – scrive Monaco – le ordinanze di riparazione sono state 895; siamo passati in un solo anno, nel 2019, a 1.000 ordinanze. Quanto all’ammontare degli indennizzi, sempre dal 2018 al 2019, a livello nazionale, parliamo di una cifra che è lievitata da 33.373.830 a 43.496.630 ... Leggi su ildenaro

NAPOLI - È in aumento nel distretto giudiziario di Napoli il numero delle persone risarcite per un’ingiusta detenzione, mentre cresce anche la somma erogata: se nel 2018 le ordinanze che disponevano i ...

