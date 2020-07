“Il vero problema di Napoli è l’Italia”, grazie La Capria (Di martedì 14 luglio 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 32° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019- 20 La Dea dà due mani agli ergastolani. Che si avviano un po’ mestamente al nono titolo di fila. Vinceranno loro, come era nei piani. Vinceranno loro, anche con la squadra più brutta dell’ultimo decennio. Anche con il gioco peggiore dell’ultimo secolo. E i rimpianti napoletani ritornano. Al ricordo dei disastri d’autunno dell’Agnolotto bollito. Dea di cuore e di coraggio. Dea di tecnica e di tattica. Esempio di predominio assoluto gli otto minuti che portano al gol di Zapata. Otto minuti memorabili che si consegnano alla storia del calcio. Otto minuti di umiliazione. La squadra più forte d’Italia, letteralmente in ginocchio. La squadra più forte d’Italia boccheggiante a implorare pietà e ... Leggi su ilnapolista

