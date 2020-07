Il Release Party 1990 Back to Dance con DJ Set di Achille Lauro: come partecipare all’evento (Di martedì 14 luglio 2020) Un viaggio musicale nella Dance anni novanta in occasione dell’uscita del nuovo album 1990: sarà questo il Release Party 1990 Back to Dance con il dj set di Achille Lauro. La festa si terrà giovedì 23 luglio 2020 ore 21.30 In previsione dell'uscita del suo nuovo progetto discografico di inediti, Achille Lauro sarà il protagonista di un evento organizzato da Mondadori Store per la presentazione del disco ai fan in modo originale, attraverso un dj set via web. L'evento si svolgerà interamente online, in streaming, viste le misure di sicurezza anti Covid-19 che rendono difficili gli eventi in presenza di questo calibro. I fan di Achille ... Leggi su optimagazine

