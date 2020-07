I globuli rossi elemento chiave per lo sviluppo dei vaccini del futuro (Di martedì 14 luglio 2020) E’ grazie ai globuli rossi se in un futuro non troppo lontano si potrà stimolare il sistema immunitario per la lotta alle malattie infettive. Dunque, questo potrebbe diventare un sistema per fare in modo che ci sia un sistema in grado di aiutare l’azione dei vaccini e anche di rallentare i tumori. A dirlo è un team di ricercatori dell’Università di Harvard che ha inventato l’Edit (Erythrocyte-Driven Immune Targeting), una tecnologia che permette di sfruttare i globuli rossi (che trasportano l’ossigeno dai polmoni al resto degli organi) a generare una risposta immunitaria nella milza. “La milza – spiega infatti Samir Mitragotri, ricercatore che ha condotto l’analisi pubblicata su Pnas – è uno dei ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : globuli rossi L eritropoietina (l ormone del doping) può aiutare contro Covid-19? Wired Italia Al via lo screening sierologico con test gratuiti sui donatori di sangue in Emilia-Romagna

L'eritropoietina (l'ormone del doping) può aiutare contro Covid-19?

L’eritropoietina è un ormone, prodotto soprattutto dai reni e in piccola parte dal fegato e dal cervello, che regola la produzione dei globuli rossi da parte del midollo osseo. Per questo è utilizzata ...

