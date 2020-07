Germania, uomo scappa nella Foresta Nera e tiene scacco a 200 poliziotti (Di martedì 14 luglio 2020) Come Rambo, un uomo disarma 4 poliziotti e fugge nella Foresta Nera armato fino ai denti. In Germania 200 poliziotti mobilitati per rintracciarlo Una storia che sembra ripercorrere le vicende di John Rambo, ex militare che fugge nei boschi tenendo scacco a diversi poliziotti. Si tratta del 31enne Yves Rausch, un uomo che, dopo aver disarmato ben quattro poliziotti, è fuggito all’interno della Foresta Nera tentando di scappare alle forze dell’ordine. Tutto questo succede in Germania, ad Oppenau, una piccola comunità poco abituata alle notizie di cronaca. Secondo le fonti locali, che hanno anche rilasciato una ... Leggi su zon

MianiAttilio : Polonia, Duda vince le presidenziali - Usa respingono rivendicazioni marittime di Pechino - Ue, Conte: 'Crisi epoca… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Germania, caccia all'uomo nella foresta: ha aggredito agenti ed è armato di frecce e pistole - marcoranieri72 : RT @IlPrimatoN: E' in fuga da ieri nella Foresta Nera, dopo aver disarmato 4 poliziotti - KalezicR : RT @Ticinonline: Uomo armato nei boschi, è caccia all'uomo #uomo #ricerca #polizia #oppenau - nuovalepanto : RT @Raffael31784437: Complimenti all’uomo, al “marinaio” Ammiraglio De Felice che da uomo di Stato e di mare sa bene che le navi rappresent… -