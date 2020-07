Ferrari - Alla guida di una F12 Berlinetta doccasione - VIDEO (Di martedì 14 luglio 2020) Se amate le auto, ma anche se non siete dei petrolhead, nella vita avete sognato tutti di possedere una Ferrari. cosi, lo so: le ho guidate quasi tutte dal 1982 ad oggi, ma nessuna è mai stata mia. E anchio ogni tanto sogno di comprarne una, ovviamente usata, perché quelle nuove non sono certamente nel mio radar. Ma il mercato delle Rosse usate è un campo minato: le cifre in gioco sono troppo ghiotte per non stimolare la fantasia di qualche furbetto, commerciante o privato, sia in Italia sia allestero.Auto-difesa. Non cè una formula magica per capire al volo se una 458 del 2010 ha un passato da track day o se una California con 100 mila km ha usato sempre lolio giusto (che tra laltro non è nemmeno carissimo, costa sette euro al litro). Lunico modo per avere le informazioni corrette è affidarsi ... Leggi su quattroruote

