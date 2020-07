Due alternative a Osimhen: oltre a Jovic spunta un colombiano proposto a Giuntoli (Di martedì 14 luglio 2020) Non solo Victor Osimhen, che resta la priorità: se l'affare col nigeriano salta, ma è difficile crederlo, il Napoli valuterà alternative in attacco. Leggi su tuttonapoli

Claudia_nurse_ : RT @XIIMCMLXXV: ++LE VITTIME NON SI TRADISCONO++ Conte, tutti gli altri hanno due buoni motivi per confermare i Benetton: favori e scompar… - StefanoIncocci2 : RT @XIIMCMLXXV: ++LE VITTIME NON SI TRADISCONO++ Conte, tutti gli altri hanno due buoni motivi per confermare i Benetton: favori e scompar… - marino29b : RT @XIIMCMLXXV: ++LE VITTIME NON SI TRADISCONO++ Conte, tutti gli altri hanno due buoni motivi per confermare i Benetton: favori e scompar… - Ela83X : RT @XIIMCMLXXV: ++LE VITTIME NON SI TRADISCONO++ Conte, tutti gli altri hanno due buoni motivi per confermare i Benetton: favori e scompar… - DaCaiomauro : RT @XIIMCMLXXV: ++LE VITTIME NON SI TRADISCONO++ Conte, tutti gli altri hanno due buoni motivi per confermare i Benetton: favori e scompar… -

Ultime Notizie dalla rete : Due alternative Calciomercato Milan, si raffredda la pista Jovic: ecco le due alternative MilanNews24.com CORRIERE - Napoli, Jovic e Morelos sono il piano B. "El Bufalo" del Rangers ha due tendenze

Lo chiamano El Bufalo e ha due tendenze: segna a raffica ma si scalda piuttosto facilmente”, riferisce il noto quotidiano sportivo in merito alle possibili alternative del Napoli per quanto riguarda i ...

Autostrada A13, chiuso per due notti il casello di Terme Euganee

La chiusura è prevista per due notti consecutive, giovedì e venerdì, dalle 22 alle 6. Saranno effettuati lavori di pavimentazione DUE CARRARE. Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione pr ...

Lo chiamano El Bufalo e ha due tendenze: segna a raffica ma si scalda piuttosto facilmente”, riferisce il noto quotidiano sportivo in merito alle possibili alternative del Napoli per quanto riguarda i ...La chiusura è prevista per due notti consecutive, giovedì e venerdì, dalle 22 alle 6. Saranno effettuati lavori di pavimentazione DUE CARRARE. Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione pr ...