Coronavirus, l’Iss: “Il 50% dei positivi in fase 3 ha tra i 19 e i 50 anni” (Di martedì 14 luglio 2020) “Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus è cambiato il panorama dei più colpiti: prima erano gli over 70. Adesso, e in particolare negli ultimi 30 giorni, questi rappresentano meno del 20% dei casi, mentre è aumentata moltissimo la classe tra 19 e 50 anni, che rappresenta il 47% dei contagiati. Sono numeri su cui bisogna ragionare per evitare la seconda ondata, possibile e probabile, in autunno“. Lo ha spiegato Luigi Bertinato, responsabile della segreteria scientifica dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), durante il Webinar “fase 3 il percorso per un ritorno alla normalità delle strutture ospedaliere e del SSN”, organizzato dal Collegio Italiano Chirurghi (Cic). Il virus, ha aggiunto, “non è sparito, continua a circolare” e “viaggia ... Leggi su meteoweb.eu

