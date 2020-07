#ConteOut: l’hashtag riferito all’allenatore dell’Inter reso politico (per sbaglio) dai leghisti (Di martedì 14 luglio 2020) Da ore ormai, l’hashtag #ConteOut è in tendenza su twitter in tutta Italia. Originariamente, era stato creato in riferimento all’allenatore dell’Inter Antonio Conte, in seguito all’ultima partita di seria A Torino-Inter ma alcuni leghitsti hanno cominciato ad usarlo in riferimento al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non sapendo che non si trattasse di lui. Da settimane ormai, alcuni tifosi interisti si sono lamentati dell’operato di Antonio Conte in seguito alle sconfitte della squadra dalla ripresa del campionato. Ci sono migliaia di tweet che usano l’hashtag e variano da: leghisti e sovranisti convinti di supportate l’ennesima “rivoluzione politica” dei loro partiti sui social, a chi li prende in giro per non aver capito che nessuno stava parlando di Giuseppe Conte, e a chi, pur ... Leggi su giornalettismo

