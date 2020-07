Cagliari, Zenga: “Dobbiamo giocare fino al novantesimo. Samp? Il passato non mi interessa” (Di martedì 14 luglio 2020) Avversario ostico per i Cagliari di Zenga nel prossimo turno di campionato. I sardi infatti se la vedranno con una Sampdoria in ottima forma e soprattutto molto carica dal punto di vista psicologico. Dopo il pareggio casalingo contro il Lecce i sardi vogliono una vittoria per cercare di migliorare ancora di più la classifica.LE PAROLE DI Zengacaption id="attachment 991855" align="alignnone" width="300" Zenga (Getty Images)/captionQueste le parole di Zenga in conferenza stampa: "È una squadra che ha vinto le ultime tre partite, stanno benissimo e sono belli tonici: noi dobbiamo fare il Cagliari e giocare fino al 90', dando l'attenzione soprattutto ai momenti in cui andiamo in fatica dove dovremmo essere più attenti a ... Leggi su itasportpress

