Bilancio, Raggi: manovra sociale per aiutare città in ripartenza (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “Abbiamo confezionato una manovra a carattere sociale con cui aiutiamo la citta’ nella ripartenza garantendo i servizi per i soggetti piu’ fragili e aumentando gli investimenti. Questi ultimi sono dedicati in particolare al trasporto pubblico, per una mobilita’ sempre piu’ alla portata di tutti. Vogliamo avvicinare la periferia al centro e consentire ai romani di spostarsi in modo certamente piu’ economico e sostenibile per l’ambiente”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo l’approvazione in Assemblea capitolina della terza variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 del Campidoglio. “Sono orgogliosa di poter presentare un provvedimento che fa di Roma una citta’ che investe in un periodo di difficolta’ ... Leggi su romadailynews

marcoDeAmicis : RT @tobiazevi: Sequestrato l'impianto di Rocca Cencia che ha appestato generazioni di romani. E Virginia Raggi? Il Comune di #Roma non appr… - trimpa48 : RT @tobiazevi: Sequestrato l'impianto di Rocca Cencia che ha appestato generazioni di romani. E Virginia Raggi? Il Comune di #Roma non appr… - matteo_turri : RT @tobiazevi: Sequestrato l'impianto di Rocca Cencia che ha appestato generazioni di romani. E Virginia Raggi? Il Comune di #Roma non appr… - veronica_rosset : RT @tobiazevi: Sequestrato l'impianto di Rocca Cencia che ha appestato generazioni di romani. E Virginia Raggi? Il Comune di #Roma non appr… - archmeo : RT @tobiazevi: Sequestrato l'impianto di Rocca Cencia che ha appestato generazioni di romani. E Virginia Raggi? Il Comune di #Roma non appr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bilancio Raggi Bilancio, Raggi: manovra sociale per aiutare città in ripartenza RomaDailyNews Rifiuti a Roma, quattro anni da turarsi il naso

A vevano dunque ragione a protestare quelli del comitato di Rocca Cencia: non si tratta di normali effluvi captati da narici eccessivamente sensibili, bensì di miasmi pestilenziali capaci di rendere l ...

Via Condotti, due commessi positivi al coronavirus. Allarme dei sindacati

Due commessi positivi al coronavirus e i sindacati rilanciano l’allarme: saltata ogni cautela, servono test a tappeto. «I luoghi di lavoro rischiano di diventare nuovi focolai», la preoccupazione l’av ...

A vevano dunque ragione a protestare quelli del comitato di Rocca Cencia: non si tratta di normali effluvi captati da narici eccessivamente sensibili, bensì di miasmi pestilenziali capaci di rendere l ...Due commessi positivi al coronavirus e i sindacati rilanciano l’allarme: saltata ogni cautela, servono test a tappeto. «I luoghi di lavoro rischiano di diventare nuovi focolai», la preoccupazione l’av ...