Autostrade, cosa succede con una (possibile) revoca: «Molto rischioso: lo Stato potrebbe uscirne sconfitto» – l’intervista (Di martedì 14 luglio 2020) A un mese esatto dall’anniversario del crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 in cui sono morte 43 persone, il consiglio dei ministri si riunisce per discutere della revoca della concessione ad Aspi, Autostrade per l’Italia. Il capo dell’esecutivo, Giuseppe Conte, pare deciso a procedere con la revoca: la società del gruppo Atlantia, holding della famiglia Benetton, ha consegnato al governo una proposta definita dallo stesso premier «uno scherzo». «Lo Stato non può essere socio di chi prende in giro le famiglie del governo», ha aggiunto Conte. La maggioranza, però, potrebbe spaccarsi proprio per la fermezza del presidente del Consiglio nel togliere la concessione: Italia viva e parte del Partito democratico sostengono ... Leggi su open.online

agorarai : 'Noi economisti della Lega pensiamo che la cosa importante sia che si prenda una decisione su Autostrade'… - matteosalvinimi : Confermata la concessione ad #Autostrade? Cosa non si fa per salvare la poltrona, 5Stelle ridicoli e bugiardi, due… - NicolaPorro : I #grillini promettevano la rivoluzione, sono finiti a un pranzo di gala. @RicoAlessandro ricorda cosa ha combinato… - Aki13130021 : @filippovalle98 @Nury07833353 @CarloCalenda Lo stato, guardi che non sono Alitalia, le autostrade sono una gallina… - guernica_70 : RT @RossellaMuroni: Strade e #autostrade: bisogna trovare una soluzione che tenga insieme il controllo e l’efficienza. A me interessa che i… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade cosa Autostrade, si apre la partita sulla vendita di Telepass. Tomasi (Aspi): se concessione revocata buttati alle ortiche 7,5 miliardi di investimenti Il Sole 24 ORE Visita e storia del Parco di Masino di Torino: fascino senza tempo

Un parco monumentale di rara bellezza circonda la maestosa antica dimora che domina la vasta piana del Canavese. La rocca fu costruita nell’XI secolo per volere dei conti Valperga, una casata che si d ...

Autostrade, oggi la resa dei conti

Ore decisive per il caso Autostrade, in vista delle scelte del governo sulla ... consentirebbe di non trasferire temporaneamente la concessione nelle mani di Anas, cosa che avverrebbe invece in caso ...

Un parco monumentale di rara bellezza circonda la maestosa antica dimora che domina la vasta piana del Canavese. La rocca fu costruita nell’XI secolo per volere dei conti Valperga, una casata che si d ...Ore decisive per il caso Autostrade, in vista delle scelte del governo sulla ... consentirebbe di non trasferire temporaneamente la concessione nelle mani di Anas, cosa che avverrebbe invece in caso ...