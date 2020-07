Attacco hacker ai sistemi informatici Enac, “non sono stati rubati dati” (Di martedì 14 luglio 2020) Attacco hacker ai sistemi informatici dell’Enac ma “non sono stati sottratti dati“. E’ l’Ente per l’Aviazione Civile stesso a rendere noto l’atto di pirateria informatico “che ha reso inaccessibili alcune informazioni contenute nei sistemi dell’Ente“. L’Enac sta lavorando per ripristinare al più presto la piena funzionalità dei propri sistemi. “I dati contenuti nel sistemi informatici dell’Ente sono, in ogni caso, salvaguardati in un sistema di backup. L’Enac ha già presentato una denuncia alla Procura della Repubblica e al Centro Nazionale ... Leggi su meteoweb.eu

