Aspi in default? Bruciati 1 | 767 mld II conto per i tedeschi e i cinesi

Un ingresso avvenuto il 27 aprile del 2017, oltre un anno prima della tragedia del Ponte Morandi in persero la vita 43 persone. Un 10% acquistato per metà dai tedeschi del colosso assicurativo Allianz, che hanno imbarcato per l'avventura i francesi di Edf Invest e i cinesi di Silk Road Fund, a cui l'allora amministratore delegato di Atlantia Giovanni Castellucci aveva aperto a valle il capitale di Autostrade per l'italia per incamerare risorse finanziare preziose da destinare allo sviluppo internazionale della controllante.

Le azioni Atlantia hanno chiuso la seduta di ieri a Piazza Affari in calo del 15,18%, perdendo così circa 1,7 miliardi di euro e scendendo a una capitalizzazione complessiva di 9,38 miliardi, il 60% i ...

Quando Angela Merkel ridacchia in conferenza stampa, il primo ministro italiano che è al suo fianco dovrebbe preoccuparsi. Chiedere a Berlusconi. Scriveva ieri sera l’Ansa: «Sono proprio curiosa di sa ...

