Arisa: “Rutto, scorreg*** e amo il sole”. La frase che fa impazzire i fan (Di martedì 14 luglio 2020) C’è da scommettere che sia una delle sue “provocazioni”. Che con la didascalia di questo post inviti tutti a essere più “liberi”, senza ricercare per ore la “frase giusta”. Sarà questa la motivazione che ha spinto Arisa a scrivere una descrizione di accompagnamento a un post su Instagram, diciamo, sui generis? “Rutto, scoreggio e amo il sole“, le parole della cantante. In molti hanno reagito con ironia: “Non ti imbarazzi a dire che ami il sole“, “Arisa una di noi“, “Magari fossero tutte come te“, “Sei da sposare“, alcuni dei commenti sotto al post. Visualizza questo post su Instagram Rutto, scoreggio e amo il sole. #ricominciareancora #rosalbapippa Un post condiviso da ... Leggi su ilfattoquotidiano

