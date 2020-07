Zaha: “Ringrazio tutti per il supporto, ma non basta dire ‘No al razzismo’” (Di lunedì 13 luglio 2020) Wilfred Zaha si è affidato ai propri profili social per parlare di quanto successo domenica. Il calciatore ivoriano del Crystal Palace è stato infatti oggetto di attacchi razzisti sui social. I commenti a sfondo razzista sono stati rimossi tempestivamente e la Polizia delle West Midlands ha aperto un’indagine, procedendo all’arresto di un tifoso dodicenne. Zaha ha pubblicato un lungo sfogo su Twitter in cui ringrazia per il supporto ricevuto, invitando anche ad un’attenta riflessione. “Sono molto dispiaciuto che ieri non abbiamo ottenuto un risultato migliore ma volevo venire qui a ringraziarvi per tutti i vostri messaggi di supporto. Vorrei anche ringraziare la Polizia del West Midlands per la loro rapida azione nel fare l’arresto. Le persone devono ... Leggi su sportface

giorgiocolombo_ : Ringrazio il cielo per essere nato in una famiglia per bene. A DODICI anni queste cose non le conosci nè percepisci… -

