Una cartuccia di Super Mario è stata venduta a 100mila euro (Di lunedì 13 luglio 2020) (Foto: Heritage Auctions)Ancora una volta una cartuccia sigillata di Super Mario Bros. frantuma un incredibile record durante un’asta dedicata a cimeli videoludici. È stato infatti venduto un esemplare in condizioni immacolate, come se fosse stato appena acquistato tornando indietro nel tempo al momento del lancio nel 1985, a 114.000 dollari ovvero circa 100mila euro. Il precedente primato spettava a un’altra cartuccia simile, venduta a 100.150 dollari ossia circa 88.000 euro nello scorso febbraio 2019. “Eravamo consci che questo gioco avrebbe scatenato un’asta a livelli molto alti – ha commentato Valarie McLeckie, direttrice dei videogiochi di Heritage Auctions, che si è occupata della vendita – ma non ... Leggi su wired

filippiandrea01 : @RadioSavana Gas canister non è una bombola di gas, capre ignoranti. Quella che il ragazzo ha 'rilanciato' indietro… - Vanessanonvuole : In mia assenza ti ricarichi con il tuo harem. Virtuale e non. Hai sempre una cartuccia pronta da sparare. O una don… - eSportsMag_it : Venerdì scorso una cartuccia di Super Mario Bros. è stata venduta all'asta per la cifra di 114 mila dollari. Ok, c'… - L_Apostata : Uno ovviamente ci viene per il bœuf bourguignon, ma Digione è, per inciso, anche una cittadina cartuccia. - GdmLaboo : @nzingaretti @pdnetwork Neanche ci credevo, ci fosse una pandemia, mezza cartuccia, con 20mila euro mese più rimbor… -