Tottenham, lutto Aurier: fratello ucciso fuori da un night club (Di lunedì 13 luglio 2020) Il fratello di Serge Aurier, terzino del Tottenham, è stato ucciso a colpi di pistola fuori da un night club di Tolosa lutto in famiglia per Serge Aurier. Il fratello del terzino del Tottenham è stato ucciso a colpi di pistola fuori da un night club di Tolosa. L’omicidio è avvenuto nel centro di Tolosa, in Francia, ma le cause sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Mediagol : Tottenham, grave lutto per Aurier: il fratello ucciso questa mattina a Tolosa - nonela_radio : Tottenham in lutto, ucciso a Tolosa il fratello di Aurier - cronacacampania : Lutto nel mondo del calcio, Cristopher Aurier ucciso in una sparatoria: il fratello campione del Tottenham… - CronacheTweet : Lutto per il terzino del #Tottenham -