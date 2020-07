Su GQ il David di Michelangelo trova nuova espressione nel modello italiano Pietro Boselli (Di lunedì 13 luglio 2020) La prima cover in carta lenticolare per un magazine di Condé Nast Italia. Il primo servizio di fashion foto/video realizzato davvero in 3D per un magazine maschile. Il nuovo progetto editoriale di GQ Italia è una Collectable Edition realizzata per il numero di Luglio/Agosto, in edicola dal 14 luglio. Un innovativo progetto speciale dedicato al rapporto tra reale e virtuale, che esplora il mondo della moda, della cultura, dello sport, del gaming e dei consumi realizzabili oggi e nel futuro. GQ - brand leader del mercato maschile e punto di riferimento del sistema dello stile e delle passioni - trasmette un messaggio di positività soprattutto per il Made in Italy: New Rinascimento. In cover la statua del David di Michelangelo, simbolo dell'estetica maschile rinascimentale si alterna - attraverso un fine lavoro di cartotecnica che ... Leggi su gqitalia

ghirlande di fiori e musica - è il grande Michelangelo Buonarroti che si affaccia nella Tribuna da dietro il tronco sul quali si appoggia il polpaccio della statua del David. E con lui Lorenzo Monaco, ...

Milano, 13 luglio 2020 - Ha poco più di 31 anni ed è laureato in ingegneria a Londra. Insegnava matematica ed era definito l'insegnante più sexy. Poi ha scelto di fare il modello ed oggi è il più famo ...

ghirlande di fiori e musica - è il grande Michelangelo Buonarroti che si affaccia nella Tribuna da dietro il tronco sul quali si appoggia il polpaccio della statua del David. E con lui Lorenzo Monaco, ...Milano, 13 luglio 2020 - Ha poco più di 31 anni ed è laureato in ingegneria a Londra. Insegnava matematica ed era definito l'insegnante più sexy. Poi ha scelto di fare il modello ed oggi è il più famo ...