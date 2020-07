Sky e Serie A ai ferri corti (ma resistono per convenienza) (Di lunedì 13 luglio 2020) La formula scelta è stato un capolavoro di diplomazia politica: "Nel rispetto dei propri tifosi, degli sponsor e di tutti gli stakeholders". Per questo la Lega Serie A, cioè i padroni del pallone italiano, hanno deciso di non staccare il segnale a Sky per le ultime giornate del campionato. Un'escalation nella vertenza con l'emittente satellitare che avrebbe significato il buio per 42 delle 60 partite che ancora mancano alla fine del campionato dell'era Covid, compresa la (fu) sfida scudetto tra Juventus e Lazio di lunedì 20 luglio.Non accadrà alcun blackout. I tifosi e abbonati possono stare tranquilli: continueranno a trascorrere le loro lunghissime notti estive seguendo la Serie A anche se il matrimonio tra i club e Sky è ufficialmente arrivato al capolinea e siamo oltre il volare degli stracci. Le società non ... Leggi su panorama

Lega Serie A, oggi si discute della rata non saldata da Sky: oscuramento vicino?

La Lega Serie A si riunirà questa mattina per discutere della rata non saldata da Sky: l’oscuramento è una possibilità concreta Come informa La Gazzetta dello Sport la Serie A si riunirà questa ...

