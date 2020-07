Serie A 2019/2020, la classifica a confronto oggi e un anno fa dopo 32 giornate (Di martedì 14 luglio 2020) La classifica aggiornata e a confronto tra quest’anno e l’anno scorso del campionato di Serie A 2019/2020 dopo trentadue giornate. Di seguito i confronti di tutte le venti squadre e i due campionati a confronto con Lazio e Atalanta che hanno i numeri migliori mentre Torino e Spal invece i peggiori. LA classifica ATTUALE dopo 32 giornate Juventus 76 (-8)Inter 68 (+8)Lazio 68 (+16)Atalanta 67 (+14)Roma 54 (0)Napoli 52 (-15)Milan 50 (-5)Sassuolo 46 (+9)Verona 44 (Serie B)Bologna 42 (+11)Cagliari 41 (+4)Parma 40 (+5)Fiorentina 36 (-4)Sampdoria 35 (-13)Udinese 35 ... Leggi su sportface

