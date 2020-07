Sconcerti: “E’ un campionato di splendide perdenti” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com. Ha commentato il campionato in corso. A quale lupo bisogna stare attenti in casa Inter e Juve? “Non credo ci siano. E’ stato un campionato di splendide perdenti. Lazio e Inter si sono fermate da sole, l’Atalanta è partita tardi. Non ho visto un campionato equilibrato. Con questi arbitraggi poi temo per Champions ed EL, con arbitri che sorvoleranno su tanti interventi che noi sottolineiamo in modo esasperato”. Sulla Champions: “La qualità conterà certamente, ma anche la corsa, soprattutto a Ferragosto. E l’Atalanta corre e si adatta agli avversari. Il Psg è migliore, ha più qualità, ma non giocano da 5 mesi. ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sconcerti: “E’ un campionato di splendide perdenti” A Tuttomercatoweb. “Lazio e Inter si sono fermate da sole, l’At… - passione_inter : Sconcerti: 'E' stato un campionato di splendide perdenti. Arbitraggi? Vogliono riportare la gente nell'ignoranza' -… - TMW_radio : #Maracanà ?? Mario #Sconcerti: 'Mail di Conte a Zhang? Se vera, sarebbe molto grave. Fossi Zhang, parlerei con Cont… - TMW_radio : #Maracanà ?? Mario #Sconcerti: '#Lazio, #Inter e #Atalanta, un campionato di splendide perdenti. Non ho visto un ca… - Mariusmaior1 : RT @mikelelomb: Comunque leggetevi oggi Sconcerti, Varriale e Zazzaroni... e poi converrete con me che del bel gioco non ce ne frega nulla.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti “E’