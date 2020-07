Salernitana-Cittadella 4-1: i granata rialzano la testa (Di lunedì 13 luglio 2020) Torna alla vittoria la Salernitana che batte il Cittadella all’Arechi e torna a sperare nei playoff. granata sul velluto già nella prima mezz’ora grazie alle reti di Gondo e Lombardi, poi Gargiulo la riapre per i veneti. Nella ripresa, il rigore realizzato da Lombardi mette un ghiaccio la partita, prima del definitivo 4-1 siglato da Jyine. La Partita Ventura si affida al 3-4-2-1 con Micai tra i pali, in difesa Aya, Migliorini ed Herataux. A centrocampo, Cicerelli, Di Tacchio, Curcio e Akpa Akpro. In avanti, Lombardo e Maistro appoggiano Gondo. Il Cittadella risponde con il 4-3-1-2: Paleari in porta, difesa con Mora, Frare, Camigliano e Rizzo. A centrocampo, Vita, Pavan e Gargiulo. Panico dietro a Jaw e De Marchi Primo tempo scoppiettante con i granata che in ... Leggi su sport.periodicodaily

