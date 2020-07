Pozzuoli, ritrovato il cadavere decapitato di un uomo in un casolare (Di lunedì 13 luglio 2020) Il cadavere decapitato di una persona in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in provincia di Pozzuoli: appartiene ad un uomo di 82 anni. Ieri sera nella zona collinare di Cigliano, in un casolare abbandonato a Pozzuoli è stato trovato il cadavere decapitato di un anziano in avanzato stato di decomposizione. In pochissimo si è … L'articolo Pozzuoli, ritrovato il cadavere decapitato di un uomo in un casolare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Pozzuoli ritrovato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pozzuoli ritrovato