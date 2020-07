Paura a Napoli, forte boato e incendio: fumo visibile per chilometri (Di lunedì 13 luglio 2020) A Napoli una colonna di fumo intenso, visibile per diversi chilometri in città, si è alzata dopo un forte boato e un incendio Ad Afragola, in provincia di Napoli, si sono avuti momenti di Paura dopo un forte boato e un incendio dal quale si è alzata una grande colonna di fumo visibile a chilometri … L'articolo Paura a Napoli, forte boato e incendio: fumo visibile per chilometri proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Napoli, notte di paura: padre e figlio accoltellati in strada per rapina. Il bottino? Un tablet

Afragola, si incendia deposito di bus: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Paura nel napoletano, dove ad andre in fiamme è stato un deposito di autobus e camion. La coltre di fumo visibile da chilometri si è alzata da via Saggese in località Afragola, intorno alle 11.30. Il ...

