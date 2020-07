Papera Handanovic, clamoroso errore del portiere e Torino in vantaggio [VIDEO] (Di lunedì 13 luglio 2020) Papera Handanovic – Si conclude la giornata per il campionato di Serie A. In campo Inter-Torino, due squadre alla ricerca di punti per i rispettivi obiettivi. Nei primi minuti la squadra di Antonio Conte prova a tenere il pallino del gioco, ma a passare il vantaggio sono gli ospiti. clamoroso errore da parte del portiere Handanovic che si lascia scappare un pallone facile, ne approfitta Belotti che mette agevolmente in rete. Torino in vantaggio. In basso il VIDEO dell’errore. Inter 0-1 Torino (Belotti) scores after being gifted a goal by Handanovic pic.twitter.com/mYgQomFCxt — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) July 13, ... Leggi su calcioweb.eu

Pistogolblasta2 : Anche la papera di #Handanovic mi sembra un evidente errore tattico di #Conte. #InterTorino #SerieA #SerieATIM - CalcioWeb : Papera #Handanovic, clamoroso errore del portiere e Torino in vantaggio [VIDEO] - - fc_interamala : Papera di Handanovic, colpa di Antonio Conte . - Neer01 : Sicuramente l'Inter riuscirà a ribaltare il risultato, ma credo che sulla papera di Handanovic ci sia lo zampino di… - lovingkiedis : La papera di Handanovic. #InterTorino -

SEGUI LA DIRETTA LE FORMAZIONI: INTER: (3-4-1-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Lautaro, Sanchez. All. Conte TORINO: (3-4-2-1) Sirigu; ...

Qualche intoppo di troppo per l'Inter nei match casalinghi disputati nel campionato in corso: 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte non sono un tabellino di marcia che non consente di comandare la class ...

