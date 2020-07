Palinsesti Mediaset Autunno 2020: GF Vip 5, Le Iene, Made in Italy, Lincoln Rhyme (Di lunedì 13 luglio 2020) Palinsesti Mediaset Autunno 2020: novità e conferme tra settembre e ottobre, tornano il Grande Fratello Vip e Le Iene, arriva Freedom su Italia 1 e la serie da Il Collezionista d’Ossa Palinsesti Mediaset Autunno 2020 – Nell’era Covid-19 Mediaset ha rinunciato alla classica presentazione dei Palinsesti autunnale predisponendo una serie di slide in power point con le informazioni più importanti relativamente alle prime serate delle sue reti. Un palinsesto costruito sulla “forza della conferma”, squadra che vince non si cambia così doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello Vip (lunedì – venerdì), intrecciato col doppio de ... Leggi su dituttounpop

nico_lai93 : RT @ilGerrino92: MEDIASET - AUTUNNO 2020 #CADUTALIBERA CON GERRY SCOTTI PARTE DA LUNEDÌ 7 SETTEMBRE ALLE 18:45 SU CANALE5 ?? #Palinsesti #… - veracegossip : Sono stati presentati i nuovi palinsesti Mediaset per l'autunno... Non in presenza ma via web a causa dell'emergenz… - gianluca89S : Da qualche anno i palinsesti Mediaset sono come le storie d’amore ormai stanche: provano a dare una leggera mano d… - robertopontillo : @GiusCandela ciao volevo chiederti di bonolis nessuna traccia nei palinsesti mediaset,come mai? - robertopontillo : @GiusCandela @lattuga99 ciao volevo chiederti di bonolis nessuna traccia nei palinsesti mediaset,come mai? -