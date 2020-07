Modifica dell’articolo 604bis del Codice penale, interviene la Federazione delle Chiese Pentecostali (Di lunedì 13 luglio 2020) La Federazione delle Chiese Pentecostali interviene sulla proposta di legge per la Modifica dell’articolo 604-bis e ter del Codice penale in relazione alle misure di prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Il Consiglio esprime forti perplessità e nutre serie preoccupazioni per la proposta di legge, attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, volta a Modificare gli articoli 604-bis e 604-ter del Codice penale, ed altre norme, in materia di violenza o discriminazione per motivi di genere, orientamento sessuale o ... Leggi su ildenaro

