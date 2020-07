Microsoft Flight Simulator per PC ha una data di uscita (Di lunedì 13 luglio 2020) Microsoft Flight Simulator sarà lanciato su PC tramite Microsoft Store e Xbox Game Pass il 18 agosto, come annunciato da Microsoft e lo sviluppatore Asobo Studio. La versione Xbox One è prevista per il lancio in un secondo momento.Ecco una panoramica del gioco, tramite Microsoft:"Microsoft Flight Simulator è la prossima generazione di uno dei franchise di simulazione più amati. Dai velivoli leggeri ai jet più grandi, vola su aerei estremamente dettagliati in un mondo incredibilmente realistico. Crea il tuo piano di volo e vola in qualsiasi parte del pianeta. Goditi il ​​volo di giorno o di notte e affronta condizioni meteorologiche realistiche e difficili".Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #MicrosoftFlightSimulator sta per sbarcare su PC. - FCafici : RT @IGNitalia: Microsoft svela la data di lancio ufficiale di #FlightSimulator, in arrivo anche su Xbox Game Pass. - GamingTalker : Microsoft Flight Simulator per PC, prezzo, edizioni e dove effettuare il pre-ordine - IGNitalia : Microsoft svela la data di lancio ufficiale di #FlightSimulator, in arrivo anche su Xbox Game Pass. - GamingTalker : Microsoft Flight Simulator su PC ha una data di uscita, esce a metà agosto ed è incluso in Xbox Game Pass… -