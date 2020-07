Mercati europei positivi (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – Si muovono in rally i principali Mercati di Eurolandia. Andamento positivo anche per Piazza Affari. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,133. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell’1,63%, scendendo fino a 39,89 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,24%. Nello scenario borsistico europeo sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dell’1,32%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dell’1,35%, e incandescente Parigi, che vanta un incisivo incremento dell’1,56%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa ... Leggi su quifinanza

ForexOnlineMeIt : Mercati europei positivi - leo_f78 : @Pierpaolorusso8 @MatthewAndrew93 @VittorioFerram1 @CarloCalenda Altri paesi europei. Se lei crede che un paese cos… - ChemOrbisIT : ??Passano aumenti su trattative #PVC di #luglio2020 in #Europa I mercati europei di PVC hanno esteso gli aumenti al… - marco_caprotti : RT @MstarSSilano: Quali strategie di #investimento sui mercati #europei? Segui la nostra #SettimanaSpeciale @Morningstarit @marco_caprotti… - Morningstarit : RT @MstarSSilano: Quali strategie di #investimento sui mercati #europei? Segui la nostra #SettimanaSpeciale @Morningstarit @marco_caprotti… -