Lutto nel mondo del calcio: complicanze dopo un intervento, muore ex presidente (Di lunedì 13 luglio 2020) Lutto nel mondo del calcio, in particolar modo di quello calabrese. Si è spento infatti Giuseppe Cosentino, ex presidente del Catanzaro dal 2011 al 2017. L’imprenditore è deceduto in seguito alle complicanze emerse dopo un intervento di routine in una clinica privata a Villa San Giovanni. dopo l’operazione, Cosentino ha accusato un forte dolore di stomaco e nell’arco di poco tempo le sue condizioni si sono aggravate. E’ stato così necessario il trasferimento urgente presso l’ospedale di Polistena, dove è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione. Da lì un elicottero l’ha trasportato al nosocomio di Germaneto, a Catanzaro, ma per lui non c’è stato ... Leggi su calcioweb.eu

