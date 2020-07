L’Inter batte il Torino 3-1 ed aggancia il secondo posto (Di lunedì 13 luglio 2020) L'Inter batte 3-1 il Torino a San Siro nel posticipo della 32/a giornata di Serie A e sale al secondo posto in classifica, agganciando la Lazio a quota 68 punti. Una papera di Handanovic sfruttata da Belotti manda i nerazzurri negli spogliatoi sotto di un gol, ma nella ripresa arrivano le reti di Young, Godin e Lautaro che ribaltano la situazione e regalano a Conte i tre punti. Per i granata la zona calda resta a cinque lunghezze di distanza, in attesa dello scontro diretto col Genoa.Risultati 32esima giornata: Lazio-Sassuolo 1-2, Brescia-Roma 0-3, Juventus-Atalanta 2-2, Genoa-Spal 2-0, Cagliari-Lecce 0-0, Fiorentina-Verona 0-1, Parma-Bologna 0-2, Udinese-Sampdoria 1-3, Napoli-Milan 2-2, Inter-Torino 3-1 Classifica: Juventus 76, Lazio, Inter 68, Atalanta 67, Roma 54, Napoli 52, Milan ... Leggi su ilfogliettone

