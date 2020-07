La chemio e il sogno di Cassandra: "Non rinuncio al provino di Amici" - (Di lunedì 13 luglio 2020) Francesca Galici Non c'è nulla di impossibile quando ci si crede per davvero e Cassandra, 20 anni e un tumore da combattere lo sa: farà il provino di Amici via Skype Certi sogni sono talmente forti, talmente grandi e talmente belli, che sono in grado di abbattere qualsiasi barriera la vita possa mettere davanti al percorso. Lo sa bene Cassandra, 20 anni e con un sorriso aperto e solare che le illumina gli occhi. È ricoverata all'Ospedale Cardarelli di Napoli per curare un tumore ma questo non le ha impedito di fare il provino per Amici di Maria De Filippi per provare ad acchiappare quel sogno che mai come adesso, per ironia della sorte, sembra così vicino. Cassandra ha una voce importante, potente, di quelle che ... Leggi su ilgiornale

