Kelly Preston, attrice in “Jerry Maguire”, muore a 57 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Kelly Preston era nota per il suo ruolo di fidanzata del personaggio di Tom Cruise nel film del 1996 Jerry Maguire. E’ morta domenica, all’eta di 57 anni a causa di un tumore al seno. A dare l’annuncio il marito, l’attore John Travolta, in un post su Instagram. “È con un cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno”, ha scritto. “Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di così tanti”. View this post on Instagram It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

