Inter: Eriksen con il Torino verso l'ennesima esclusione (Di lunedì 13 luglio 2020) Christian Eriksen verso l'ennesima panchina? In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Torino, che inizia alle 21.45, sembra essere questa l'indicazione che arriva dal Meazza. Ed è una notizia che ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Sorpresa #Inter: #Eriksen verso l'ennesima esclusione #InterTorino - beppesevergnini : #Conte un anno ????@Inter: “Ho preso un pacchetto preconfezionato” Ma come? Ha scelto Lukaku Barella Sensi Moses You… - Inter : ?? | PAREGGIO 74' - Sinistro del neoentrato Juwara dal limite dell'area e il Bologna trova il pari... Subito dentr… - ste6ste : RT @Gazzetta_it: Sorpresa #Inter: #Eriksen verso l'ennesima esclusione #InterTorino - Syx27 : @pap1pap Questa ed Eriksen in panchina... @inter mi state dicendo che è meglio se faccio altro ‘sta sera dalle 21:45? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Eriksen

La Gazzetta dello Sport

Lo scatto salvezza compiuto battendo il Brescia permette al Toro di affrontare l'Inter a San Siro con meno pressione, ma è chiaro che i granata non possono concedersi pause: la classifica vede la squa ...Conte a luglio l'ha scelto come titolare solo contro il Bologna Christian Eriksen verso l'ennesima panchina? In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Torino, che inizia alle 21.45, sembra essere ...