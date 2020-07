Immobile: "La Lazio non molla, pronti a tirare fuori tutto" (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA - La Lazio non sta attraversando un buon momento. E nemmeno Ciro Immobile , rimasto a secco nelle ultime partite e diventato pure bersaglio di qualche critica, anche pesante. L'attaccante, capace ... Leggi su corrieredellosport

pisto_gol : Domanda: il capocannoniere è Ciro Immobile (Lazio) ma chi è che investe in pubblicità su Rcs ( e non solo)? Dovreb… - BaccalaroSimone : RT @DabianaV: Se smettessero di assegnare rigori inesistenti alla #Lazio, #CristianoRonaldo non avrebbe il problema #Immobile. Speriamo di… - Dalla_SerieA : Polveriera Lazio: lite nello spogliatoio, ansia per gli infortuni. E Immobile... - - laziolibera : Immobile: “La Lazio non molla, pronti a tirare fuori tutto” - DabianaV : Se smettessero di assegnare rigori inesistenti alla #Lazio, #CristianoRonaldo non avrebbe il problema #Immobile. S… -