Ghali, una fan 22enne lo aggredisce a casa sua: arrivano i carabinieri (Di lunedì 13 luglio 2020) Una fan aggredisce Ghali Nelle ultime ore Ghali è stato protagonista di una vicenda davvero strana. In pratica, una sua fan di soli 22 anni ha lasciato Benevento per raggiungere Milano e mettere soqquadro l’abitazione del noto rapper. La giovane dopo aver preso il treno ha raggiunto Buccinasco e successivamente si è intrufolata nel giardino del cantante. Dopo aver atteso il rientro del suo beniamino, la diretta interessata ha iniziato a distruggere tutto quello che aveva davanti. In poche parole ha rotto vasi e altri oggetti presenti nella villa lombarda. La strana vicenda è accaduta nella serata di sabato 11 luglio 2020 verso le 21:30. Stando alle prime informazioni date alla stampa, in particolare il quotidiano Il Giorno, la 22eenne avrebbe messo le mani addosso al professionista che per sua fortuna non ha ... Leggi su kontrokultura

rtl1025 : ?? Una 22enne della provincia di Benevento ha preso il treno per arrivare a #Buccinasco, in provincia di Milano, e i… - RobyyGiudici : Radio Deejay - RiccardoBellab1 : Vi sfido a farvi uno shot di vodka per ogni volta che vedete una storia con 'Good Times' di Ghali. Sono curioso di… - raspa90 : RT @radiodeejay: Una notte di follia a Buccinasco #Ghali - tropicalputy : RT @radiodeejay: Una notte di follia a Buccinasco #Ghali -