Francesca Tocca e Valentin: il video dopo che Todaro mostra la fidanzata (Di lunedì 13 luglio 2020) Alla fine tutti sono usciti allo scoperto: Francesca Tocca nelle scorse ore ha ufficializzato ciò che si sapeva da tempo, cioè la relazione con Valentin Alexandru Dumitru di Amici di Maria De Filippi. Raimondo Todaro ha presentato lungo le colonne di Chi (nell’ultimo numero in edicola) la nuova fidanzata, la 23enne Paola Leonetti. E tutti … L'articolo Francesca Tocca e Valentin: il video dopo che Todaro mostra la fidanzata proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

