Fitbit Charge 4 ti sveglia quando (secondo lui) hai riposato abbastanza (Di lunedì 13 luglio 2020) (Foto: Fitbit)Sono principalmente due le novità che sono state introdotte con l’ultimo aggiornamento (versione 1.96.29) delle funzionalità di Fitbit Charge 4. La prima riguarda la localizzazione, con la posizione che viene rilevata non più soltanto attraverso il gps integrato, ma anche facendo sponda allo smartphone connesso, per risparmiare la batteria e migliorare l’accuratezza. La seconda è più interessante e riguarda la sveglia. Cambia infatti l’approccio: Fitbit Charge 4 non andrà a destare l’utente a un orario preciso, ma quando capirà che ha riposato abbastanza, grazie ai sensori interni e alla rinnovata funzione Smart Wake ossia risveglio intelligente. Come ... Leggi su wired

Fitbit Charge 4, l'ultima generazione di smartband disponibile anche in Italia da qualche mese, ha ricevuto da poco un nuovo aggiornamento software piuttosto importante: introduce infatti una gestione ...

Fitbit Charge 4, l'ultima generazione di smartband disponibile anche in Italia da qualche mese, ha ricevuto da poco un nuovo aggiornamento software piuttosto importante: introduce infatti una gestione ...