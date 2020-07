De Laurentiis promette ai giornalisti: “Se sosterrete il ritiro come si deve, giovedì faremo una conferenza di solo calcio” (Di lunedì 13 luglio 2020) All’inizio della conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli 2010 a Castel di Sangro il presidente De Laurentiis ha preso la parola per spiegare alcune cose «Il ruolo di antipatico mi si addice molto bene, ma la mia antipatia è una capacità di sintesi che a molti non piace perché a Napoli esistono ancora i Borboni. Io invece che vivono non solo di calcio, ma di cinema, televisione, gelati, costruzioni devo essere veloce e risulto apparentemente sgarbato, ma io vi amo tutti quanti e siete per me una grande famiglia. Però io lascio decidere a voi, fino a giovedì sono incasinato, se volete venire giovedì a capri possiamo fare una seduta di calcio in cui mi potete fare tutte le domande che volete, sennò vi raggiungerò io qui e lo ... Leggi su ilnapolista

napolista : #DeLaurentiis promette ai giornalisti: “Se sosterrete il ritiro come si deve giovedì faremo una conferenza di solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis promette Koulibaly: «Se De Laurentiis mi proponesse di restare a Napoli per sempre, non direi di no IlNapolista Kantè e non solo: cinque giocatori pronti a sbarcare in A

Kantè-Inter: suggestione o realtà? In tempo di calciomercato le voci si rincorrono senza controllo. Diventa difficile quindi capire quale siano le trattative concrete e quali quelle campate in aria. V ...

Osimhen-Napoli, la prossima settimana si chiude: superati gli ostacoli

Se, e solo se, quanto il Napoli ha promesso è vero, allora sì che quello potrebbe ... Ora però è arrivato il momento di dare una risposta definitiva ad Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso e ...

Kantè-Inter: suggestione o realtà? In tempo di calciomercato le voci si rincorrono senza controllo. Diventa difficile quindi capire quale siano le trattative concrete e quali quelle campate in aria. V ...Se, e solo se, quanto il Napoli ha promesso è vero, allora sì che quello potrebbe ... Ora però è arrivato il momento di dare una risposta definitiva ad Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso e ...