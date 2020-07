Cisterna, beccato mentre stava picchiando brutalmente la moglie: 38enne finisce in manette (Di lunedì 13 luglio 2020) Ieri, 12 luglio 2020, durante la notte, a Cisterna di latina, i militari della locale Stazione unitamente al personale dell’Arma dell’8° RGT Lazio, traevano in arresto, nella flagranza di reato, per maltrattamenti nei confronti di familiari, un 38enne, il quale aveva percosso e minacciato di morte la consorte, cagionandole numerose escoriazioni e tumefazioni al volto e al dorso. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina, così come disposto dall’a.g. Cisterna, beccato mentre stava picchiando brutalmente la moglie: 38enne finisce in manette su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

